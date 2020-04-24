轉做KOL為民發聲 ﻿鄭敬基﻿﻿感恩網民課金撐自己﻿

鄭敬基（Joe）的87歲母親上月底從多倫多回港接受隔離，惜追蹤手帶失靈，Joe於網上狠批政府防疫措施疏忽。對此，他嘆道：「香港人算勁，到今時今日都冇大爆發。」然而，敢言的他去年疑因政見問題不獲無線續約，本來收入大減已計劃到馬來西亞開製作公司，年初卻因疫情煞停，問可覺得黑仔？Joe沒好氣說：「最黑仔係政府唔準備好，全香港都受影響！呢個疫情話畀你聽，而家埋堆都冇電影、電視劇開！」幸天無絕人之路，近日轉型KOL的他大受歡迎，Joe坦言離巢後擴闊了出路，還可自由地繼續唱。撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 場地：Cubus 28 鳴謝：Barry@巧鬆啲工作室



鄭敬基母親早前接受14天居家隔離，惟追蹤手帶和檢疫程序錯漏百出，令鄭媽媽精神一度瀕臨崩潰，上周一完成隔離後，更嚇到鄭媽媽唔敢出街，事關她擔心仍會被控「逃疫」，最後經兒子解釋後才夠膽落樓行一圈，Joe非常無奈：「呢次對媽咪好困擾，我諗衛生署同政府資訊科技署要溝通吓，以用家經驗嚟講條手帶係唔Work，佢哋連人名都唔知，一打嚟問邊位，好似內部指令唔太清晰。我明白可能好多人入境，但機場檢疫咁鬆，不如唔好整啦，全件事都好多餘。」



一直關注時事的Joe因為太敢言，有傳去年宣傳《牛下女高音》時「被消失」兼不獲續約，只能轉戰幕後，「之前顧問工作都仲有啲錢，到4個月前就真係冇乜收入，但感恩自己仲有啲積蓄，我亦學識安全感唔係嚟自5、6位數字，而係彈性，如果有日要做Uber司機、送餐都OK。」問到有否後悔敢言致收入大減？Joe爽快答冇，更坦言有一刻期待過憑《牛》攞最佳男配角，「好想攞個獎呀！點知疫情一嚟，咩頒獎禮、活動都冇晒，其實好多人都冇講過任何嘢，咪一樣冇Show做。」



談到原定年初於大馬開製作公司，無奈疫情令計劃暫時擱置，Joe唯有轉做YouTuber，早前更首次進行網上直播音樂會，看到7千多人收看、課金總額達6位數，他感嘆：「好Surprise，真係好感動，其實呢個係實驗，證明老餅都用到新方法搵錢，新一代咁叻更有辦法啦，而家我藉着唱歌仍可表達自己，唔使太多顧慮。」



