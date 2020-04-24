推介英皇南廣演藝學院 惠英紅：走少好多歪路

英皇娛樂聯合中國傳媒大學南廣學院打造的明星工廠「英皇南廣演藝學院」，由金牌經紀人霍汶希（Mani）擔任校董，採用兩地資深老師聯合教學，致力培養優秀的藝術工作者，2020年新一期亦正式開始招生！為隆重其事，英皇集團主席楊受成率影后惠英紅、鍾欣潼（阿嬌）及李克勤親臨開幕典禮，紅姐、阿嬌及克勤更即席試用學院內的音樂設施。



盡攬多個影后殊榮的紅姐，向一眾對演藝發展有興趣的年輕人，分享寶貴演藝經歷，她說：「演員絕不是隨便渾渾噩噩就能有成就的，最重要的是品格，最要緊的是全情投入，這是一種態度。」她又謂：「有英皇南廣演藝學院這樣的好學校，可以學到很多經驗，得到很多推薦機會，會讓你少走很多歪路。」



