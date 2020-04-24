﻿發現「偷食專用手機」揭穿真面目 周揚青掟煲轟濫交人渣 羅志祥：不解釋不後悔

羅志祥（小豬）月前被傳與內地富二代網紅周揚青分手，今月初流出小豬跟老友約廿多位比堅尼辣妹包場開泳池狂歡派對後，周揚青昨晨終在微博貼出長文，承認已和小豬結束9年情，更大爆小豬偷食臭史，指分手導火線是她發現他另外特備「一部專門用來聊妹的手機」，甚至與他旗下的女藝人和化妝師有不正當關係，怒斥行為如「人渣」！小豬其後貼文稱，「我做得不對的我也會檢討」，但未有正面具體回應周揚青的指責。











現年31歲的內地網紅周揚青昨早在微博貼出千字文，承認已和40歲的羅志祥（小豬）已分手，她寫道：「我和羅志祥已經分手一段時間了（一直沒說是因為前段時間突如其來的疫情，不想因此佔用公共資源）。這時間長到我現在已經可以用完全平靜，甚至略帶調侃的語氣來和大家交代整件事情。」她亦強調發文不是一時衝動或不冷靜報復。



被指亂搞「多人運動」



周揚青在文中，狂數引發兩人分手的導火線，是發現小豬另有一部專用的「聊妹手機」，看過手機內的資料後，發現小豬趁她不在家竟「偷食」約女生上家，並跟旗下女藝人和化妝師有不正當關係，更和「兄弟們」約女生搞無法想像的「多人運動」！周揚青指小豬：「雖然你不止一次告訴過我，兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任，你不喜歡！（我也算是乖乖聽了你九年的話，這麼久都不曾看過你的手機）但這一次因為某些原因，我就是看了，也還好是看了！如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來撩妹的手機」。她亦反問自己真的很傻，為甚麼沒在第一次抓到他劈腿時就放下，每次都被他的承諾和悔過打動，一次次原諒他背叛，但仍抱有期望覺得自己是唯一懂他，可陪伴他及改變他的人。她亦安慰自己，他一定真的有愛過她，否則不會為陪她過重要節日而推工作，從來不公開任何女友卻願意公開她，也為她做過很多浪漫事。



「很多女生同時被騙」



周揚青亦揶揄小豬積極抽空偷食，「我每天和你（小豬）半夜三四點才講晚安，難道你為了約人，都不睡覺的嗎？！」她直言如果兩人是因性格不合或他愛上別人，她一定會做大家口中的優秀前女友，分手後不說甚麼，灑脫地講一句「我們還是好朋友」。不過她認為這次分手情況太特殊，她選擇要講出來，不想再有女生被「渣男」欺騙，她說：「因為我知道現在包括以後，還會有很多很多的女生在同時被你騙着，她們可能還天真的以為她們是（除我之外的）唯一。姑娘們千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，因為有的人渣是天生的。（你真的太太太太太 X100渣了！！！）」



周揚青不忘多謝舊愛令她成長，並不後悔曾在一起，「雖然這9年的青春最後沒有結果（也幸好沒有結果），可是和你在一起的大部份時光，我都是快樂的。如果不是最後這一擊，你留給我的回憶也還算是美好。」她聲言不會難過，因為不值得為小豬難過。



小豬：9年多次分合



小豬其後在微博留言道，「謝謝大家的關心，或許很多人都在等我會如何回應，但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，9年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋，感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」



身在內地的小豬正準備錄影真人騷，日前在微博上載全副武裝抵深圳的相片，不少網友得知小豬已加入《創造營2020》及《極限挑戰》兩個節目，紛湧入節目微博要求換人，有網友指《創》是培育偶像女團節木，擔心參賽者受影響。內地節目和藝人簽約有「不得違反善良風俗」條款，傳聞小豬在《極》10集賺約1.8億台幣，估計《創》的酬勞相若，爆出醜聞或要損失約3.6億台幣（約9300萬港元）！



圖：網上及資料圖片