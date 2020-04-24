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﻿超蓮鼓勵周揚青：佩服你的勇敢

2020-04-24 列印
■超蓮貼文支持閨蜜周揚青。 網上圖片
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　　周揚青昨日發表長文炮轟前男友羅志祥（小豬）是偷食賤男後，獲不少網民聲援外，閨蜜何超蓮亦發文力撐！超蓮留言道：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」周揚青亦回覆道：「但你現在收穫了幸福呀，我以後一定也會的哈哈！」看來後者真的已釋懷，期待生命中的「真命天子」來臨！
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