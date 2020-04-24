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﻿周揚青怒揭小豬七宗罪

2020-04-24 列印
■羅志祥遭前女友力數不是。 網上圖片
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1.藏「聊妹」專用手機

2.被揭劈腿不改過

3.同時欺騙其他很多女生

4.與「兄弟們」約女生「多人運動」

5.與他人有「長期不正當男女關係」

6.趁女友不在，每天都約不同女生

到家

7.每個城市都約女生到酒店
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