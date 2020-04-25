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母親索償案爆料 渡邊杏被安排陪中田瞓

2020-04-25 列印
■杏遭母親索償12億日圓。
■中田英壽被捲入錢財官非。
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　　渡邊杏的老公東出昌大年初遭踢爆出軌搭上唐田英里佳，杏轉換新經理人公司後，母女因財失義反目，杏更因被母親索償12億日圓（約8,600萬港元）鬧上法庭。據日本傳媒報道，杏的母親在庭上透露，杏曾遭前事務所經理人權力欺凌及性騷擾，其前經理人曾安排阿杏「陪瞓」提供性服務，男方是日本前國腳中田英壽，其母指中田予以拒絕。杏的母親又指杏被前男友家暴，亦曾當「小三」！

圖：網上爆料

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