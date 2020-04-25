﻿淫亂性史曝光 網上向所有受騙女性認錯 羅志祥被爆撩32D索女 周揚青叫愷樂驗性病

「小豬」羅志祥前日被內地富二代網紅舊愛周揚青翻開慣性偷食賤男真面目，事發後稱不解釋不後悔的他，昨日終在社交網「跪低」，承認罪狀並向眾受騙女性致歉。有傳小豬肯道歉是因為周揚青欲公開他的偷食證據，他亦曾以家人健康着想為由求對方放他一馬。而當有網民提醒周揚青要去做性病檢查時，她坦言已驗獲悉無事，更「點名」叫小豬旗下、被指和他有染的「蝴蝶」愷樂驗身！



周揚青前日在社交網宣佈與「小豬」羅志祥已結束9年戀情，並大爆小豬藏有方便偷食的「聊妹專用手機」，瞞着她向其他女性「約炮」，更與「兄弟們」相約女生玩「多人運動」，亦偷食他旗下女藝人！



小豬前日在社交網稱會檢討，未有明確向周和其他受騙女性道歉，不少網民繼續怒轟賤男惡行。小豬昨日凌晨疑不堪被痛罵，再在社交網放出全黑圖片及發文，稱向傷害過的眾女道歉，他說：「對於這份感情我要向@gracechowwwww（周揚青的社交平台帳號）小姐鄭重的道歉 對不起，我錯了！你在這九年裏為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人，幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你，讓你受傷、難過。我確實犯了很多的錯誤，我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉。對不起，我會承擔這一切的後果。」



呂亞晞不惜興訟求真相



台灣32D寫真女模、「格格」呂亞晞昨日自爆曾是小豬的目標，她說去年上《娛樂百分百》節目見過小豬兩次，後來收到他訊息，傾談再收到合照確認對方是小豬。格格向傳媒展示跟小豬的對話截圖，可見小豬說話露骨，「妳身材跟個性都是我的菜，跟我很登對」、「妳工作很辛苦，我可以照顧你」，看到女方分享性感照，小豬就說，「以後穿這麼露的要先讓我看過才能Po」、「衣服緊不緊？」



格格感覺小豬想追求自己，但知對方名草有主，卻擔心不回覆會被指對前輩不禮貌，隔一段時間才回覆，小豬仍不死心，問她要不要一齊去歐洲玩，直言由他出錢！格格道：「這是他去年5月23日約的，但我都不理會他。」小豬的經理人公司其後指格格聊天的對象不是小豬，格格就揚言若小豬真的否認，她不惜透過訴訟查出真相！



小豬名牌袋冧旗下愷樂



小豬淫亂性史曝光後，有網民留言提醒周揚青應去做性病檢查，她坦言分手後即去驗明無事，但當她看到網民提及小豬的疑似偷食對象是「蝴蝶」愷樂後，竟問網民「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」並直接「點名」愷樂的社交帳號提對方！網民亦翻出愷樂曾在綜藝節目《花花萬物2》公開家居片段，當拍到她收藏大堆名牌手袋時，她不諱言是老闆小豬送給她作為生日禮物，並笑談和小豬的緋聞。



圖：網上及資料圖片