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﻿小豬屢偷食知錯唔改 周揚青早已身心俱疲

2020-04-25 列印
■已和小豬拍拖的周揚青，2013年7月在社交網留言指有人自私兼懶理她是否傷心！
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        小豬（羅志祥）被網民鬧爆後，昨日終肯留言向曾拍拖9年的周揚青道歉。他曾指兩人多次離合，女方則怒揭他以往多次偷食有認錯，但又故態復萌再偷食，傷透她的心！早在2013年7月，周揚青曾在社交網貼相及留言稱：「我給你最後的一次機會，想聽你的解釋，可是你關心的依舊是自己會怎樣，絲毫沒有問問我的心有沒有傷，那麼再見吧，我真的盡力了」，疑當時有人已「不老實」了！

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