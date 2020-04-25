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﻿小豬經理人「救火」遭圍剿

2020-04-25 列印
■小豬被揭惡行後，網民議論紛紛。
■經理人小霜為小豬偷食事件貼文。
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　　小豬（羅志祥）前日被揭偷食淫行後，以往營造的「好男友」形象即告穿煲，面對眾多網民和粉絲聲討，曾與小豬傳緋聞的經理人小霜，前晚在微博發文，指小豬與周揚青分手只是「感情分分合合很正常」，呼籲粉絲不要太激動，隨即惹來網民圍剿，紛質疑是護主兼護短，只是想為事件降溫！
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