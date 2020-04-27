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不滿總統抗疫表現畢佬扮醫生寸爆特朗普

2020-04-27 列印
■畢佬扮美國傳染病專家福西醫生，發炮轟特朗普的抗疫表現。
■Miley Cyrus亦在《周末直播》亮相。
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　　荷里活型男畢彼特前日在節目《周末直播》扮美國傳染病專家福西醫生（Dr. Anthony Fauci），戴上白色假髮、架上眼鏡的畢佬寸爆美國總統特朗普在對抗新冠肺炎的表現。

　　他批評特朗普所講新冠肺炎會有一天好似奇蹟般消失，畢佬反擊指有奇蹟當然好，但奇蹟不應該是首要的計劃。然後又鬧爆特朗普指所有美國人都有機會得到檢測病毒機會的說法，「他的意思即是說無人得到檢測。」畢佬甚至對特朗普上周四提及過的注射消毒劑入體內療法，報以冷笑。尾聲，畢佬脫去假髮及眼鏡，衷心感謝福西醫生的專業，以及其他醫護人員。《周末直播》亦請來「蟻俠」保羅活特及Miley Cyrus等演出。

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