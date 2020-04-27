58歲的利智跟20歲的大女Jane和17歲細女Jada似姊妹花；她更繑實老公在巴黎凱旋門前合照，夫妻打扮低調樸實，卻不失甜蜜恩愛。而李連杰的細女日前自爆多年來情緒受焦慮及抑鬱症困擾，趁爸爸生日，她亦在網上放了與李連杰的合照，更留言祝福：「爸爸生日快樂！感謝你的耐心與支持！」
罕有公開與利智繞手照 57歲李連杰一家四口慶生
58歲的利智跟20歲的大女Jane和17歲細女Jada似姊妹花；她更繑實老公在巴黎凱旋門前合照，夫妻打扮低調樸實，卻不失甜蜜恩愛。而李連杰的細女日前自爆多年來情緒受焦慮及抑鬱症困擾，趁爸爸生日，她亦在網上放了與李連杰的合照，更留言祝福：「爸爸生日快樂！感謝你的耐心與支持！」
訛稱參與「扶貧基金」有錢分 假「陳馮富珍」網上行騙 港婦中伏失百萬
疫情全球大流行，世界衛生組織成為世人的焦點，連前任總幹事陳馮富珍的身份也被不法之徒利用騙財。一名婦人在社交平台與一名自稱陳馮富珍者交友，對方去年底聲稱患重病，想委託她出任柬埔寨一個基金戶口的信託人，內...
2020-04-27
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台北K房大火五死兩命危 起火樓層消防設備被關閉
台北市林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店，昨早近十一時發生火警，造成至少五人死亡，另有至少二人命危，以及五十一人受傷。據台媒指，大廈進行升降機維修，有消防系統被關上，屬人為疏忽。錢櫃卡拉OK指出：「目前當然...
2020-04-27
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澳洲拒買華口罩 以酒精向台換原料
新冠肺炎持續，口罩成民眾必需品，中國將自產的口罩多次售賣出國外，卻屢次被質疑質素出現問題。澳洲媒體上周六報道指，澳洲政府近日拒絕以高出市價購買來自湖北武漢的「沒有下單」的口罩，反而轉向台灣，將以一百萬公升用作生產酒精搓手液的酒精，交換三噸口罩原材料。 報道引述澳洲衞生部長亨特指，當地四月曾有一批共重九十噸、來自武漢市的口罩，在政府未下定單的情況下運抵澳洲。亨特指代理該批口罩的公司及後主動聯絡澳洲政府，並以高出市價的價錢推銷，但政府最終拒絕購買。
2020-04-27
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白石角嘉熙現樓全面睇
大埔白石角新盤嘉熙上月收樓，該盤尚餘約200個貨尾單位，主要為兩房及三房設計，發展商日前除了開放現樓予傳媒參觀外，其雙子式玻璃會所亦首度曝光，設施有動有靜，以符合不同住客喜好。 嘉熙位於大埔白石角，整...
2020-04-25
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假期氣氛濃 交投勢縮減 恒指料二萬四整固
港股四月底踏入期結，隨即迎接佛誕及勞動節，全周僅得三個交易日，「北水」率先於周二閂閘。證券界人士分析，本周恒指成交勢縮減，於二萬四關窄幅整固，呈牛皮待變格局，面對銀行股季績及多重外圍消息，料皆以觀望態...
2020-04-27
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阿仙奴防球員違規 重開「槍房」復操
阿仙奴周六宣佈由今日起重開訓練基地，讓球員單獨操練。槍手成為首支重開訓練基地的英超球隊，或許與戰將屢次闖禍有關，如前鋒拿卡錫迪和中堅大衞雷斯等早前被發現違規外出。 兵工廠成為英超首支重開訓練基地的球會，該隊發言人周六表示：「球員由周一開始可以返回科爾尼訓練基地，進行個人訓練，完成後要立即回家。 其他英超隊有意仿效 進入基地的人數受到嚴格限制，各人會保持規定的社交距離，基地內所有室內建築物都會關閉。」 早前後衛大衞雷斯、中場格列沙加、翼鋒尼高拉斯比比和射手拿卡錫迪被發現違規外出操練，現在槍手訓練基地內十個球場重新開放，球員可在廣闊的空間操練，或許能避免他們再次闖禍。有...
2020-04-27
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轉會之選 iPhone SE價細高效
相信不少Android用戶一直想「轉會」iPhone，無奈預算有限。不過機會來了，剛開賣的新iPhone SE不用三千四百元有交易，換來的不只是iOS 13使用體驗，還有媲美iPhone 11的旗艦效...
2020-04-27
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聚眾淫亂罪可囚五年 「多人運動」地點是關鍵 羅志祥《百分百》遭抵制 愷樂跪低向周揚青道歉
內地網紅周揚青日前宣佈與羅志祥（小豬）已分手，並揭露男方出軌偷食屢犯不改，與旗下女藝人更有長期不正當男女關係，又在網上「提醒」羅志祥旗下唯一一位女藝人、「蝴蝶姐姐」愷樂要去驗性病，愷樂前晚深夜終「跪低...
2020-04-27
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社論——確診三「零」 宜適時減限
本港昨天沒有本地或外來的新冠肺炎個案，是過去七天以來第三次「零確診」，反映港人高度自律，終見成效，疫情開始有放緩之勢，醫學專家亦指出，要達到連續二十八天零確診的目標有難度，可以先適度放寬限制。港府應審時度勢，推動公務員循序漸進復工，重啟社會回復正常運作，在安全前提下，放寬各種限制令，讓各行業早日走出困境。 本港昨天「零確診」之外，也是連續七天沒有本地感染個案，相信市民聽了之後，也會舒一口氣。連苦口婆心勸公眾加強抗疫的專家，也認為若果在五月七日前沒再有出現新的本地感染個案，港府應考慮逐步放寬防疫措施，例如開放康體文娛設施、公務員回辦公室復工及讓中學生復課等。 公務員兩度停工，...
2020-04-27
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伊時論事——法式旋風賀銘年
早前臨危受命來港客串的法國騎師賀銘年（Antoine Hamelin）在短時間內已交出耀眼的成績，首次在沙田馬場上陣即憑「好友利」及「大勇士」起孖，之後又先後勝出「長友之星」、「公証福將」及「奮鬥同心」等駒，深受練馬師及馬主歡迎。 其實作為海外騎師，要在香港發展並取得成功，極度講求運氣。由於疫情，加上利敬國又被馬會牌照委員會撤銷他原有的馬會騎師牌照，令可供運用的騎師數目變得更少，這對於賀銘年卻是一個大好機會。始終馬圈只得一個莫雷拉及潘頓，而每場賽事卻至少有十二匹馬，二人的座騎不一定可以場場獲勝，只要馬匹實力夠強，其他騎師也有機會建功。賀銘年騎功夠硬淨，即使英語不太靈光，但他...
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