  • 2020年4月27日 星期一
  • 26º
  • 56%
熱門： 洪水橋錢櫃羅志祥新冠肺炎黃金周

日報新聞 > 娛樂

罕有公開與利智繞手照 57歲李連杰一家四口慶生

2020-04-27 列印
■李連杰生日大晒全家福，十分溫馨。
■利智在巴黎凱旋門前，繑實李連杰合照。
Previous Next

　　李連杰昨日57歲生日，他在網上罕有貼出與老婆利智合照，以及一家四口慶生照。李連杰留言：「非常感謝你們所有生日祝福。今年，我希望世界在我們與＃covid-19的鬥爭中，能夠康復並能夠團結在一起。」

　　58歲的利智跟20歲的大女Jane和17歲細女Jada似姊妹花；她更繑實老公在巴黎凱旋門前合照，夫妻打扮低調樸實，卻不失甜蜜恩愛。而李連杰的細女日前自爆多年來情緒受焦慮及抑鬱症困擾，趁爸爸生日，她亦在網上放了與李連杰的合照，更留言祝福：「爸爸生日快樂！感謝你的耐心與支持！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd