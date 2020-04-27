恩師梁天出殯 劉錫賢送最後一程

資深藝人梁天（原名梁乃輝），上月因病離世，享年87歲，前日於紅磡萬國殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行，昨日大殮儀式後，由天叔侄兒手捧遺照步出靈堂，靈柩隨即移往哥連臣角進行火化。



視天叔為恩師的劉錫賢再度現身靈堂，向天叔作最後道別，他表示喪禮儀式簡單，由幾位天叔生前好友扶靈，他希望天叔在另一個世界過得開心，還讚對方是謙謙君子，在最後的日子都玩得很開心，但離開得太突然，覺得很傷心和不捨，又指天叔一向是很安靜的人，在旁邊看着他們玩已很開心，當大家找他玩的時候也會一起玩，而且有很多金句，是一個很有幽默感的長者，帶給大家很多歡樂。



