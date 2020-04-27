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田中圭冧莊封視帝 戶田惠梨香膺視后

2020-04-27 列印
戶田惠梨香
田中奎
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　　日本《第23屆日刊Sports日劇大獎》昨公佈得獎名單，35歲男星田中圭繼去年憑《大叔的愛》奪視帝後，今年再以大熱日劇《大叔的愛》第2季《大叔的愛-in the sky-》及《輪到你了》冧莊封視帝。至於視后則由戶田惠梨香憑晨早劇《Scarlet》奪得，她在劇中由15歲演到50歲，飾演女陶藝家川原喜美子的一生。

　　最佳劇集由山下智久主演的《In Hand》奪得，菜菜緒與濱田岳亦憑此劇首奪最佳女配角及男配角獎。

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