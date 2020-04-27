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與鄧佩儀隔空談情 王梓軒自爆愛寫情信

2020-04-27 列印
■王梓軒與鄧佩儀在網上直播，大談情史。
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　　王梓軒與鄧佩儀在劇集《機場特警》中開始發展戀情，身在洛杉磯的王梓軒，日前與鄧佩儀做網上直播談情史，他直言喜歡獨立自主的女性，更曾經寫過情信向女仔示愛：「我好鍾意文字，好鍾意創作，我寫過情信，試過飛紙仔，亦試過摺埋張紙叫同學傳過去。」

　　而鄧佩儀表示在外國讀書沒人會寫情信，讀大學時情人節有學生搞活動，可以畀錢託同學送花給意中人，每年她好期待收到男同學的花，可惜沒有；反而她試過秘密送花給暗戀的同學。她記得有一年情人節，因家中沒有花紙包禮物，改用錫紙包，對方收到禮物時不停笑，以後每年她都用錫紙包禮物。

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