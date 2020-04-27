聚眾淫亂罪可囚五年 「多人運動」地點是關鍵 羅志祥《百分百》遭抵制 愷樂跪低向周揚青道歉

內地網紅周揚青日前宣佈與羅志祥（小豬）已分手，並揭露男方出軌偷食屢犯不改，與旗下女藝人更有長期不正當男女關係，又在網上「提醒」羅志祥旗下唯一一位女藝人、「蝴蝶姐姐」愷樂要去驗性病，愷樂前晚深夜終「跪低」，在社交網發文向周揚青道歉，似默認與小豬的關係。而羅志祥被指涉「多人運動」，亦惹來內地南昌東湖檢察院關注，在官方微博指出干犯聚眾淫亂罪可判囚五年，而能否提出起訴則要視乎，「犯罪的行為或結果有一項發生在中華人民共和國領域內」。



周揚青日前在微博力數舊愛羅志祥（小豬）偷食惡行，更爆出小豬與旗下女藝人有長期不正當男女關係，周揚青其後點名愷樂要驗性病。愷樂連日潛水，前晚終在社交網發文向周揚青道歉，亦間接承認與小豬有不尋常關係。據知，因周揚青掌握小豬和愷樂的親密對話證據，小豬為免進一步出醜，遂向周求饒，答應和愷樂分別公開道歉。小豬和愷樂形象亦已直插谷底，不少網民在兩位合作主持多年的綜藝節目《娛樂百分百》社交網站留言要求撤換兩人，但有關電視台未有正面表明會否撤換這對偷食男女，網民紛揚言罷睇抵制！



網民罷睇偷食男女



小豬偷食事件亦惹來網民爭議他被指與「兄弟們」約女生「多人運動」，是否涉聚眾濫交要負上刑責，內地江西南昌市東湖區人民檢察院人員就在官方微博貼文，回應網民疑問，指出「根據《中華人民共和國刑法》第三百零一條的規定，聚眾淫亂罪，是指公然藐視國家法紀和社會公德，聚集男女多人集體進行淫亂的行為。聚眾進行淫亂活動的，對首要份子或者多次參加的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引誘未成年人參加聚眾淫亂活動的，依照前款的規定從重處罰。​​​​」



有網民指若干犯地點在寶島的話，內地法規未必能予以制裁，亦有內地網民指出，《刑法》第六條指出「犯罪的行為或結果有一項發生在中華人民共和國領域內，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪」，所以事發地點和「犯罪結果​​​​」發生地點是關鍵所在！而張雨綺的前夫、導演王全安在2014年於北京嫖妓被警方拘捕，涉案包括兩名妓女，王的被捕過程更於內地電視台的晚間新聞時段播出，當時曾爆出是否涉及聚眾淫亂罪爭議，網民亦議論紛紛！



另外，小豬被爆長期出軌偷食屢犯不改後，台灣著名經理人陳孝志日前在社交網大爆10幾年前，小豬拍攝《蘋果咬一口》期間，私下約他旗下的女星葉安婷外出但遭女方拒絕，小豬的助理其後竟在將葉安婷叫到房間逼問葉跟小豬有何關係，陳孝志說：「當事件在媒體曝光後，羅志祥竟對所有媒體放話，只要是我（陳孝志）的藝人，絕不能上羅志祥的節目！」



