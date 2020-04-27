Nana否認有新歡 求金剛「放過我吧」

金剛日前被同鄉寶島性感「國光女神」梁云菲（Nana）狠撇，Nana昨日被指與潛水教練撻着後，在社交網發表長文澄清，「原以為不解釋澄清、讓一切平靜下來，是給我們兩人最後的溫柔。」她看過有關報道後，「我想我該是需要為自己澄清，也算是捍衞這段感情最後的清白。」她指該幅「被攬胸的照片」其實是她和朋友當時坐在後座，中間隔着小行李箱，該位朋友趴在箱上睡着，他的手在換姿勢時伸長，事發一刻，Nana只是想和前座另一友人拍照，拍下該幅所謂「被攬胸的照片」。



Nana又指有關相片是她放在個人社交網公開展示，若真的有「第三者」的話「連避嫌都來不及了，怎麼可能這樣真實地呈現在大家面前呢？」Nana亦鄭重地澄清：「我跟他就真的只是朋友」。她昨日亦分享一張紙皮箱相片，並寫道：「人的感情跟回憶，怎麽是幾個紙箱就能打包完，真諷刺。」直言執到腰痠骨痛！她亦隔空不點名向舊愛「求饒」道，「這是我的最後一篇關於你的文章，我真的累了，能不能就放過我吧？」圖：網上及資料圖片



