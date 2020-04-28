挑戰股肌夾斷筷子失敗 ﻿莊端兒﻿﻿嫌pat pat唔夠翹﻿

莊端兒聯同陳安立（Brian）、蔡寶欣（Pony）和徐浩昌（肥腸）主持的ViuTV節目《Show肌》下周推出，節目以比賽和實驗形式探究人體肌肉奧秘，四人都話透過節目觀眾會學好多健康冷知識。自言股肌唔夠靚，想再翹啲先滿意的莊端兒，最難忘有集以股肌做主題，大家挑戰用股肌夾斷筷子，結果得陳安立成功。他們又笑言觀眾跟住做時要注意，小心放錯位被筷子插傷。



採訪：杜淑霞 服裝：BALLY（陳安立）



四位主持透露節目表面睇好似只講操肌，其實是透過講身體不同肌肉，帶出好多健康資訊，仲會用遊戲同戲劇來輕鬆表達，啱晒o依家因疫情宅在家不同年紀的觀眾，邊睇邊做運動。Brian說：「我哋好多時會對一啲健康知識有誤解，或者有啲地方我哋平時冇留意，節目會搵專家嚟講解，大家一定會學到嘢。」



冒險拍趣劇



講到莊端兒和Brian出名身材fit，但原來兩人都仲未滿意，莊端兒覺得自己股肌未夠靚，好想再翹啲，Brian就覺得自己未夠大隻。提到最難忘的內容，莊端兒話有一集以股肌做主題，內容相當搞笑，「我哋大家要挑戰用股肌夾斷筷子，真係好難，最後得Brian成功咗。」談到這幕四人即時起哄話，笑言要提觀眾跟住試要注意安全，Pony說：「小心擺錯位俾筷子插傷呀！哈哈！」



四人為了想有最佳狀態出鏡，拍攝期間keep住唔敢食嘢，不過今次反而唔係莊端兒主力賣性感，竟然由陳安立和徐浩昌負責，她說：「我唔使點露，佢哋差不多集集都要除衫演出。」而在疫情下拍攝大家都特別注重衛生，肥腸話：「大家係靠互相信任，先可以除口罩合作。」莊端兒又自爆冒險拍趣劇，「嗰日我要扮白雪公主瞓喺度，佢哋個個喺上面講嘢，噴晒啲口水花落我度，我啲五官吸晒都冇事，證明大家都好健康。」



