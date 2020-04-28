網民跪求比堅尼洗車原片 何依婷笑言怕凍又怕醜

何依婷昨日出席《機場特警》宣傳，何依婷在劇中因飲醉與前度男友發生關係，令楊明戴「綠帽」，她說出街竟然沒有被人鬧，反而有網民說不是她的錯，是前度男友的錯，令她有點意外。



何依婷笑言現實生活中當然接受不到背男友出軌，又強調自己不會與前度男友聯絡，覺得見面會諗番以前的回憶好傷心，而且不見前度是對現任男友的尊重。



劇中何依婷穿比堅尼洗車及坐大髀的鏡頭很大迴響，她表示洗車一幕反而不尷尬，因監製安排女導演及工作人員拍攝。問到有不少網民希望她分享洗車原片，她笑笑口說怕凍、怕醜，不好意思攞出來。



