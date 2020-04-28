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網上音樂會排隊舉行 祖兒Gigi響應東華抗疫騷

2020-04-28 列印
■容祖兒為為抗疫出力，參與東華的網上音樂會。
■姜濤（右）及Anson Lo亦獲邀演出。
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　　新冠肺炎疫情影響全球，儘管香港多日出現零確診，疫情似有緩和跡象，但已令香港經濟受重創，市民生計大受影響。東華三院為籌募防疫工作經費，於5月2日晚上9時舉行網上籌款音樂會《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音樂會》，昨日公佈節目詳情，觀眾可透過東華三院facebook、YouTube及其他多個媒體同步串流播放，市民可以免費欣賞及捐款，籌得的善款將會用作充裕該院整個抗疫援助計劃。

　　音樂會演出歌手除了早前公佈的楊千嬅、蔡一傑、梁漢文、薛凱琪、鄭融、周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、姜濤及Anson Lo @ Mirror、ONE PROMISE等外，最新加入的名單有容祖兒及梁詠琪（Gigi）。

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