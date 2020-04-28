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點名玩「沙發躺」挑戰 佘詩曼晒纖腰抗疫

2020-04-28 列印
■佘詩曼留在家抗疫，突然晒在沙發上做瑜伽的照片。網上圖片
■王大陸回應阿佘，放了攤在沙發上的照片。網上圖片
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　　因為疫情關係，藝人都要經常留在家中，微博近日便興起互相點名接受「沙發躺挑戰」，昨日「娘娘」阿佘（佘詩曼）便晒出包括「貴妃躺」及「瑜伽躺」兩款照片，其中的「瑜伽躺」更大晒纖腰，她留言說：「貴妃躺有氣質，瑜伽躺才是最愛.......宅家也要保持美麗。」然後直接點名挑戰王大陸，未幾他即作出回應，上載兩張躺照，更笑問：「謝謝娘娘@佘詩曼Charmaine 的挑戰邀請，看我這樣夠不夠優雅？」之後又點名好友林允。林允亦趕快回應並接受挑戰，並施展了一字馬回敬。

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