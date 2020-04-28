  • 2020年4月28日 星期二
  • 27º
  • 58%
熱門： DSE通識錢櫃過期奶新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

24歲Dua Lipa吸金力驚人

2020-04-28 列印
■Dua Lipa染了一頭橙髮，與男友留在家抗疫。
Previous Next

　　24歲英國樂壇新紮天后Dua Lipa近日被英國傳媒公開身家，她由去年年賺1,180萬英鎊（約1.14億港元），短短一年多賺一倍至2,470萬英鎊（約2.38億港元），吸金力追貼英國唱作才子Ed Sheeran和天后Adele。

　　因疫情關係，Dua如今在倫敦家中與模特兒男友Anwar Hadid抗疫，前日她公開新look，染上一頭橙髮的她與男友親吻，並留言︰「Orangina（橙汁）在隔離。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd