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李居明獲《東周刊》頒服務大獎

2020-04-28 列印
■李居明希望新光可以在5月中重開。
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　　玄學大師李居明一直投放極大資源經營新光戲院，近日新光戲院獲《東周刊》頒予「香港服務大獎」，李居明坦言因疫情影響，戲院損失甚大，原本今年檔期已排滿，惟疫情打亂一切，停開幾個月來，取消幾百場演出，保守估計虧損逾千萬。

　　李居明預計新光可在5月中重開，更望屆時觀眾不用戴口罩入場；至於重頭戲《粵劇特朗普》將於6月份假西九文化中心公演。

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