「豬蝶」醜聞毀星途斷米路面臨賠錢 羅志祥賣奶被撤 丟Job唔見1.5億

「小豬」羅志祥背棄拍拖9年的內地網紅周揚青，屢出軌兼愛搞「多人運動」，他和旗下女星、「蝴蝶姐姐」愷樂先後向周揚青道歉。「豬蝶」偷食醜聞曝光後形象盡毀，星途面臨一鋪清袋！身在內地的小豬原定準備錄節目，今日將完成14日自我隔離，惟有關節目因其形象問題隨時要換人，而他亦被指在內地簽下的代言廣告勢告吹，估算帳面慘蝕1.5億港元，他擔任代言的酸奶廣告，亦已被其他藝人替換；愷樂除了丟Job外，更被指面臨索償！



圖：網上及資料圖片



羅志祥（小豬）偷食臭史遭周揚青揭露後形象插水，原本他到深圳準備隔離14日後繼續錄影兩個綜藝節目，惟參與藝人需簽約遵照「不得違反善良風俗」條款，早前吳秀波鬧婚外情被換角，小豬能否亮相參演的真人騷《極限挑戰》及《創造2020》尚待有關方面公佈，若遭撤換的話，他隨時要返回寶島。



分分鐘要賠天文數字



小豬近年主力在內地發展，目前除了《極限挑戰》及《創造2020》兩個固定錄影綜藝節目外，還接下多個代言廣告，包括：飲品、手錶、護膚品、手遊等，他被指四個代言能賺約4000萬，蒙牛酸奶上周推出小豬代言的新廣告，但他被爆偷食醜聞後，該廣告立即被撤換由趙麗穎頂替代言。小豬被指真人騷一季酬勞約5000萬，加上代言及擔任嘉賓等酬勞，若因今次醜聞而遭撤換或取消的話，他將要慘蝕約1.5億港元，但有關金額仍未計算牽涉不當行為影響品牌形象、違約賠償等金額，隨時會是「天文數字」！



日前向周揚青道歉，默認做「小三」的愷樂，受醜聞拖累慘失保養品代言廣告，預計帳面損失百萬計台幣酬勞，廠方更發聲明，指終止合作原因是「近期因簡愷樂事件造成消費者對品牌及產品疑慮」，她亦被指或面臨廠家索償！另外，有傳愷樂跟小豬錄影綜藝節目《娛樂百分百》表現不理想，電視台五年前想炒她，惟小豬一直力保她，但電視台發聲明指與兩人合作愉快。周揚青回復單身後繼續專注自家網店，上傳大批新貨照片。網上流傳她在微博私密帳號上載昔日與小豬的對話截圖，彼此互稱老公、老婆相當甜蜜，網友更發現她的留言有「END」的符號。