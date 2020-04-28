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難忍舊愛不尊重 超蓮死心「斬纜」

2020-04-28 列印
■超蓮在訪問中談及感情話題。
■超蓮早前發文支持周揚青。
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周揚青日前揭露前男友羅志祥（小豬）渣男真面目後，獲閨密賭王何鴻燊的千金何超蓮表態力撐，更稱「你經歷的我也經歷過」，令人聯想到超蓮與前男友吳克群的4年情，有傳是因為男方偷食令女方死心！

超蓮日前接受森美與火火主持的電台節目訪問時，被問到感情受傷可有向媽咪、三太陳婉珍傾訴？超蓮表示曾發現前度不尊重她，回到家中媽咪煮餸給她吃，並問及感情事，超蓮才發現大家都知道此事，明白到感情生活會影響家人，才決心與對方「斬纜」！超蓮更指當媽咪問及男友時，自己每一次都為對方找藉口，令母親亦忍不住反問超蓮「你會唔會覺得佢真係好唔尊重你？」超蓮說曾想過總有一日能改變對方，但直言不會重蹈覆轍！資料圖片
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