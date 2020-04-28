亂做運動變好陰功 薛家燕推介十字步

薛家燕前晚錄影《流行經典50年》時直言有留意羅志祥（小豬）的新聞，她全程未有提及羅志祥的名字道：「最近看到一位男藝人私生活問題的報道，藝人在舞台上做得精采，但思維和道德觀念一定要好有原則。我看到報道指他有道歉，我仍覺難過，事件可能對其一生影響很大，損失許多粉絲、事業、金錢。」



家燕姐表示主持節目時曾訪問過羅志祥，「當時覺得他很有禮貌，很欣賞他唱歌跳舞，只是覺得他的黑眼圈很黑，還問他是否捱得很辛苦，不夠瞓？他說因為很忙。（忙於做『多人運動』？）這種運動就不應該做，要做運動就跳『抗疫十字步』，佢舞功咁叻，咁樣用法就好陰功。」