人生低潮全靠老友陪伴 ﻿林欣彤﻿﻿感激許廷鏗﻿

林欣彤（Mag）推出新歌《親愛的巨人》，希望向一直守護她身邊的林爸爸、「哥哥」許廷鏗(Alfred)及「閨密」陳慧敏(Vivian)等致謝，同時表達好想有能力做返他們的「巨人」，大家互撐，搵另一半都要好似林爸爸咁，要好有安全感。採訪：方騫平







簽約華納唱片近一年，林欣彤先後出了4首歌，就算喺疫情之下，仍推出新歌《親愛的巨人》，好受重視。Mag開心說：「新歌係為我嘅『巨人』打氣，好好彩，除咗爸爸、許廷鏗及陳慧敏外，我身邊仲有好多『巨人』，好似細佬、媽咪、朋友、Fans等，不過，佢哋都有軟弱嘅時候，我都想有能力撐返佢哋，呢首歌係由洪嘉豪作曲，陳詠謙填詞，正好寫出我心聲。」



Mag表示由細到大都好依賴爸爸，為免家人擔心，所以會報喜不報憂：「好唔開心就想靜落嚟，人愈大愈少同人傾訴，可能怕交代，所以喺家人面前會收收埋埋裝開心。不過，自從去年爸爸做過我演唱會嘉賓，再加上今次拍埋我新歌MV，接觸過我工作，見同事照顧周到就放心得多。」對於經歷過兩次失聲低谷，Mag坦言成長咗，「學識放過自己，唔好對自己太苛刻，要好好享受唱歌。」她又指出，唔開心時好需要身邊人明白同陪伴，「有段時間我同陳慧敏一齊住，有次唔開心踎喺地下喊，佢乜都冇講，踎喺地下陪我喊咗好耐，掃吓我，咁樣經已好好多。至於許廷鏗好似我哥哥咁，兩次失聲後返上舞台都係由佢陪住我，上年開第一個售票演唱會前我好擔心，佢分享經驗畀我，坦言有呢啲情緒好正常，講完後令我個心定返好多，畀咗支強心針我，所以我好感激佢。」



