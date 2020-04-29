首做大騷司儀 ﻿黃建東﻿﻿開心被肯定﻿

黃建東最近劇接劇，在新劇《陀槍師姐2020》拍住陳豪及宣萱等好戲之人合作外，最開心首度做大騷《星光熠熠耀保良》司儀，又可以做《娛樂大家》和《安樂窩》等節目嘉賓，他自言感覺被肯定，但唔會自滿，會繼續努力爭取表現。他又坦言在疫情下，賺外快機會冇晒，幸好公司keep住有工開個心先定啲。 採訪：杜淑霞



造型：Derek Wong 髮型：Marcus@Brune Blonde



阿東近日確實幾紅，除了在劇集《機場特警》中經常亮相外，更加出任大騷《星光熠熠耀保良》司儀，以及多個節目出任嘉賓，真係一至日都有機會見到他演出。講到首度做大騷司儀，他坦承相當榮幸，「最初PA（助理編導）通知我時，我一直以為只係有份，或者出任外景司儀，其間因為疫情外景取消咗，我仲諗住冇份做，點知到綵排嗰日我先知，原來自己喺一廠，拍檔仲有阿姐，真係唔敢相信，好多謝嗰晚阿姐、區永權同陳庭欣都好照顧同提點我。」



有工開個心先定



講到阿姐，阿東話近期同對方都好有緣，大騷拍檔完仲出任對方主持的《娛樂大家》嘉賓，至於先後出任多個節目嘉賓，亦令他相當興奮，「近排可以做節目嘉賓，焦點可以喺自己度，覺得有種被肯定嘅感覺，但我唔會自滿㗎，會更加努力去工作，希望嚟緊會有更多機會。」



阿東透露受疫情影響，搵外快機會冇晒，但幸好每日都有工開，先至冇咁徬徨，「呢排拍緊《陀槍師姐2020》，keep住有開工，個心真係定啲㗎！加上我同陳豪、宣萱佢哋好多對手戲，可以有機會同兩個前輩偷師。第一次同宣萱合作最初都會好緊張，但佢第一次見我就話好鍾意睇我啲搞笑片，我即刻放鬆番心情，後尾相處落發覺原來佢仲好講得笑O添㗎！所以每日開工都好開心。」



