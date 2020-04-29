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BTS重奪韓國福布斯名人榜No.1

2020-04-29 列印
■人氣男團BTS在世界各地均有眾多Fans。資料圖片
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　　財經雜誌《福布斯》韓國版，昨日公佈「2020韓國福布斯名人榜」排名，全球人氣鼎盛的男團防彈少年團（BTS），去年爆冷被女團BLACKPINK「打低」封冠，今年BTS成功收復失地，重奪No.1冠軍寶座，BLACKPINK就跌落第3位，第2位則為美職棒大聯盟韓籍選手柳賢振。

　　效力英超熱刺的韓國國腳孫興慜在該榜位列第4名，緊跟其後是揚威奧斯卡頒獎禮的韓片《上流寄生族》導演奉俊昊，第6至第8位為主持人全賢武、朴娜萊與李秀根；第9位是人氣女團TWICE，Super Junior成員金希澈就剛剛好在十大末席！而熱爆劇《愛的逼降》主角孫藝珍與玄彬，只是排第24位與第27位！

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