熊黛林細女遺傳媽咪高妹基因

熊黛林（Lynn）昨日接受電台節目訪問時透露，因疫情關係，鮮有外出，但有帶兩歲孖女Kaylor和Lyvia到公園玩，亦買備兒童讀物和玩具，但兩姊妹有時會為爭玩具打架，妹妹Lyvia每每會贏，因她比姊姊高，身高已達94cm，醫生指屬全球同齡排第三位，衣服要穿著三、四歲的尺碼，看來遺傳了Lynn近180cm的模特兒身高基因！至於如何處理兩女打架？Lynn說：「我會分開她們，然後講道理，但通常都唔聽！兩個女驚我多過我老公，我會打手板仔！」



Lynn亦透露，兩女將於9月入讀學前班，若政府宣佈復課，Lynn相信不會有問題，加上本港連日亦未有新增個案。談到自己的工作可有受影響？她透露為廣告商拍片不用外出，但未知何時能全面復工。



