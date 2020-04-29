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宣佈十月紅館開騷 梁漢文望日日零感染

2020-04-29 列印
■梁漢文拍片宣佈開騷的消息。
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　　梁漢文（Edmond）昨日宣佈已獲得紅館檔期，將於10月底舉行第五次個人演唱會。他在社交網上載自己戴口罩出去暴食的短片，狂掃最愛零食、炸雞髀，留言亦提到如疫情轉好，自己可能是疫情後香港第一個開紅館個唱的歌手，又呼籲大家跟他一齊集氣於10月回復正常生活！

　　Edmond認為，大家應抱正能量繼續生活，希望疫情能進一步遠去，「現在甚麼都未定，開始開會籌備演唱會、錄新歌、Keep fit。全世界都要對疫情抱有信心，每一個人都希望可以返回正常生活。所以我叫大家一齊集氣，希望好快香港日日零感染！」

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