女友朱智賢搭上人夫 受害人謝東閔開腔：畀啲空間我哋

33歲無線「新一代姣精」朱智賢被拍到背緋聞男友謝東閔，山上密會人夫兼準人父黎振燁，兩人在車廂偷食蛋糕，疑爆四角關係。不少粉絲擔心謝東閔受情傷，安慰他不值得為朱智賢傷心。事隔一日的謝東閔，在回覆傳媒查詢時表示：「多謝大家關心，希望畀啲空間我哋兩個，謝謝！」



近日頻頻現身宣傳新歌的謝東閔，每被傳媒問到緋聞女友朱智賢時，他都大方透露有為同樣忙拍劇的朱智賢照顧患心臟病的愛犬，足證感情非淺。雖然兩人至今未承認戀情，但不時被拍到單獨約會，又會雙雙出席Crazy Runner聚會影大合照，戀情半浮面狀態。



前日突然爆出朱智賢疑背謝東閔「偷食」，與16年「香港先生」黎振燁在山上密會兼食心形蛋糕，被撞破後二人慌忙開車離開，昨日不少粉絲都在東閔社交網留言安慰，有人甚至提議他飛起女方，亦有人說朱智賢為拜金才跟他一起，但如今竟偷嗒人夫，覺得不值得為她傷心。而事隔一日後，謝東閔終開腔回覆傳媒稱：「多謝大家關心，希望畀啲空間我哋兩個，謝謝！」



黎振燁疑拋棄大肚妻



此外，昨日再有報道指一直被稱好好先生的黎振燁原來已決心離婚拋棄糟糠妻，更被拍到大篋小篋行李搬回父母家中，似為離婚做準備；雖然黎振燁的新劇於半個月前已煞科，但未見他陪伴懷孕8個月的太太往產檢，他被拍到與朱智賢「偷食」蛋糕當日，黎太早上就在兩位友人陪同下往產檢！「暖男」頓變「賤男」！



陳山聰與黃智雯（Mandy）昨日宣傳新劇《十八年後的終極告白》，兩人與東閔同是跑友「Crazy Runner」成員，問到可會慰問對方？山聰認為感情事旁觀者很難去講，不宜多談，應該留空間予當事人處理，他說：「東閔已經大個仔，兄弟姊妹都會全力支持他。」



森美指食蛋糕正常交往



森美曾跟朱智賢合作最後一輯遊戲節目《千奇百趣》，昨日他出席活動時，被問到有否留意朱智賢與黎振燁山頭「偷食」蛋糕的報道？森美直言會關心女方說：「她是個大情大性的人，平日都很開心，我覺得食蛋糕都是正常交往，暫時她們都是偷食蛋糕而已。（選在後山食？）可能藝人偷食蛋糕都要找少人的地方，看他們如何回答，希望他們真的只是食蛋糕。」