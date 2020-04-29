介入小豬戀情形象插谷底 愷樂遭廣告商爭相割席

「小豬」羅志祥因被前女友周揚青爆收埋撩妹手機，喜愛做「多人運動」，更與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有不尋常關係，小豬形象一鋪清袋，傳被內地真人騷《極限挑戰》及《創造營2020》飛走外，不少代言廣告都與他劃清界線，以免影響品牌形象。



賠上演藝事業、損失慘重的不止小豬，日前認做小三的愷樂也同樣受醜聞拖累，被代言廣告商爭相割席，損失慘重。繼代言護膚品牌宣佈停止合作，昨日與愷樂合作多年的內衣品牌也表示不會再跟她續約，據知雙方合約於去年12月31日已完結，目前無意再與愷樂續約，惟廣告商於今年6月30日前仍擁有愷樂的肖像權，故品牌網站仍見愷樂的代言照，但新貨推出就會下架。至於愷樂去年11月接下的髮廊代言人廣告，其集團也透露正在擬定「合約終止計劃」，看來割席潮陸續有來，未有止血跡象。