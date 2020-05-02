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心美19歲生日開Live ﻿光希爆家姐似外星人﻿

2020-05-02 列印
■光希（左）貼相祝家姐心美生日快樂。
■心美上載與光希童年時反白眼的照片，又擺同一甫士，認真搞笑。
■木村貼出心美細個錫媽咪靜香大肚的照片。
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　　日本天王木村拓哉與工藤靜香的兩名女兒心美與光希，已先後出道做模特兒，一家人經常大晒天倫樂。昨日是心美的19歲生日，她與妹妹光希一齊開Live，光希在直播中竟指家姐似外星人！

本報記者　網上圖片

　　木村拓哉大女兒心美昨日19歲生日，在踏入19歲一刻，妹妹光希即在社交網上載兩姊妹的照片，向家姐送上祝福。心美亦公開了自己多張童年照，包括一張鬼臉照片，隨後更與光希再拍一張一模一樣的鬼臉照對比。

　　兩姐妹在做網上直播時，當網民問光希，覺得姊姊心美是個怎樣的人，光希竟然大爆心美的花名，光希稱：「姊姊其實像個外星人似的，我們在家中都叫她做外星人，因為她很容易就進入了自己的世界。」另外，木村拓哉亦在微博貼出心美的童年照，只見她嘟嘴錫當年靜香佗住光希時的巨肚照片，十分溫馨。

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