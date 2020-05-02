麥當娜自稱有新冠抗體預告出街

朋友在香港困了兩個月之後，終於又要坐飛機出差了。 現在坐飛機是很大一件事，光是想想在飛機上的「裝束」，已令人頭痛不已。 今時今日，如果你以為上飛機只要戴個口罩，那就太天真了。就像我這位朋友，應公司要求——是的，現在一些公司對屬下坐飛機的裝束都是有要求的——她得戴口罩戴臉罩，身上要穿透明雨衣，手上會戴手套，把自己包嚴實了，才教大家放心。是的，今時今日，嚴格把自己包裹起來，除了自身安全，更重要的還是要令一起坐飛機的人放心。 但放心不等於不難受。雖說是「小心駛得萬年船」，但光是聽聽這一身打扮，就可以想像這一程飛機坐得有多難受。不但自己難受，坐在旁邊的人也難受，大家都知道穿成這樣是...

2020-05-02