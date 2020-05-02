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麥當娜自稱有新冠抗體預告出街

2020-05-02 列印
■麥當娜自稱擁有新冠肺炎抗體，又預告要出街！
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　　樂壇天后麥當娜（Madonna）近日遵守居家令，大部分時間都留在家中，並且拍攝片段作為「隔離日記」，不過，前日娜姐就在短片中表示，自己接受了新冠肺炎抗體測試，結果是呈陽性，即她的體內有抗體。娜姐沒有透露自己在哪裏接受測試，只稱測試後證實她有抗體，所以她決定今天會駕車出街，並會打開車窗，呼吸一下新冠肺炎空氣！但她一方面又指自己已有三名親友死於新冠肺炎。

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