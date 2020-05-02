另外，小豬日前被指打算返台完成隔離檢疫期後，舉行道歉記者會，圖挽回跌到谷底的演藝事業，而寶島著名經理人陳孝志日前爆小豬十多年前私下約陳旗下藝人葉安婷不果，陳孝志前日稱收到來電，「接到#羅志祥好友電話，說跟羅志祥15歲就認識多年好友，說羅在台灣很有勢力！」陳孝志其後說，「我從頭到尾沒說我被恐嚇」，並稱其實不知道來電者的用意。圖：網上圖片
周揚青甜笑歎茶：我好像瘦了
另外，小豬日前被指打算返台完成隔離檢疫期後，舉行道歉記者會，圖挽回跌到谷底的演藝事業，而寶島著名經理人陳孝志日前爆小豬十多年前私下約陳旗下藝人葉安婷不果，陳孝志前日稱收到來電，「接到#羅志祥好友電話，說跟羅志祥15歲就認識多年好友，說羅在台灣很有勢力！」陳孝志其後說，「我從頭到尾沒說我被恐嚇」，並稱其實不知道來電者的用意。圖：網上圖片
餐飲業生意回升15% 黃金周人頭湧湧 港人消費唞唞氣
新冠肺炎疫情稍為緩和，不少留家抗疫的市民趁佛誕及勞動節長假期，外出郊遊和消費，舒展身心。郊遊熱點西貢繼續有大批人到訪，市區商場人流亦明顯增加，部份食肆更大排長龍。有餐飲業人士表示，疫情下大部份港人在假...
2020-05-02
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「五一」景區重開 遊客減商舖空蕩
內地「五一」黃金周假期昨日開始，隨著疫情緩和，北京多個戶外景區重開，更實施實名預約制，進園要量體溫，加強防疫。榮登微博熱搜榜的成都寬窄巷子景點就實施限流及體溫檢測措施，不過相較往年的遊客量，今年各地的...
2020-05-02
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火星太陽能直升機 印女生取名「獨創號」
美國太空總署採納亞拉巴馬州一名印度裔女中學生的建議，把今年夏天發射及部署入火星的太陽能直升機命名為「獨創號」（Ingenuity）。 太空總署從全國各地學生提交的二萬八千多個建議的名字中，選中了亞拉巴馬州塔斯卡盧薩縣高中女學生魯帕妮（Vaneeza Rupani，上圖）所提議的「獨創號」。魯帕妮在提交的命名文章中寫：「憑着獨創性和智慧，人類努力克服星際旅行的挑戰，讓我們所有人都可以體驗探索太空的神奇。獨創性可以讓人完成奇妙的事，讓我們擴闊視野到太空邊陲。」
2020-05-02
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擁逾千呎花園 天巒躍式廳堂間隔分明
上水大型洋房屋苑天巒，是次精選一座3房3套房洋房，面積1806方呎，廳堂採躍式設計，大廳以白色為佈置主調，簡約明亮，屋外連逾千呎私人花園，花園鋪有草地，正與周圍的大樹融為一體，綠意盎然。 上水...
2020-04-29
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美股先升後回 日澳股市齊挫
多地股市因勞動節假期休市，雖然新冠肺炎疫情未有惡化，但經濟數據欠佳，令美股周四先升後跌，杜指收跌288點。受美股弱勢影響，加上美國或因疫情制裁中國，昨天仍然開市的日本及澳洲股市顯著下挫，日經指數跌穿兩...
2020-05-02
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法甲腰斬變相緣盡歐戰 里昂：法庭見！
法國足總周四正式落實本季法甲腰斬，後者賽會以場均得分決定最終排名，消息指來季歐戰資格會跟排名分配。然而，此舉令第七的里昂事隔廿三年後再次無緣歐戰，該隊主席奧拿斯即炮轟足總和賽會為竊匪，揚言訴諸法律抗爭到底，追討數以千萬歐羅計的經濟損失。 由於法國政府周二頒令九月前禁止進行足球等大型體育賽事，故法國足總周四正式宣佈腰斬今季法甲。法甲賽會同日公佈有鑑於各隊已完成的場數不一樣，本季最終排名將以場均得分決定，冠軍由得二點五二分的巴黎聖日耳門奪得。 誓告賽會追討損失 消息指，法甲賽會將按排名決定來季歐戰資格。若然屬實，聖日耳門、二哥馬賽和緊隨的雷恩出戰歐聯，歐霸入場券依次落入里...
2020-05-02
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新版開售 Ioniq Electric提升電能
新改良現代Ioniq Electric電動車上周末正式開售，亮點是換上更大容量38.3kWh鋰電，續航力由舊版280km（NEDC標準）提升至311km（WLTP標準），車廂數碼化配套同時升級，「一換...
2020-04-29
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日食四餐 谷肥30磅操肌 張振朗攞苦嚟辛挑戰自己
最近張振朗(Owen)因為違泊，食咗碗300幾蚊嘅超貴米線，當事人否認因為為食而被罰：「疫情前日日跟有健身教練資格嘅同事關梓陽(Leo)做exercise操肌，兼且要食埋啲高蛋白質嘅操肌餐單，食到好乏...
2020-05-02
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好好過日子——坐飛機這一關
朋友在香港困了兩個月之後，終於又要坐飛機出差了。 現在坐飛機是很大一件事，光是想想在飛機上的「裝束」，已令人頭痛不已。 今時今日，如果你以為上飛機只要戴個口罩，那就太天真了。就像我這位朋友，應公司要求——是的，現在一些公司對屬下坐飛機的裝束都是有要求的——她得戴口罩戴臉罩，身上要穿透明雨衣，手上會戴手套，把自己包嚴實了，才教大家放心。是的，今時今日，嚴格把自己包裹起來，除了自身安全，更重要的還是要令一起坐飛機的人放心。 但放心不等於不難受。雖說是「小心駛得萬年船」，但光是聽聽這一身打扮，就可以想像這一程飛機坐得有多難受。不但自己難受，坐在旁邊的人也難受，大家都知道穿成這樣是...
2020-05-02
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馬場浮世繪——喜蓮騏星單挑群雄
明日賽事唯一重頭戲，三級賽皇太后紀念盃，僅得五駒列陣，當中有四駒是來自摩廄，不過東廄的「喜蓮騏星」挾兩連捷之威而臨，鞍上人田泰安表示，此駒近期的進步明顯，過往重口難留的情況不再復見，競跑時較以往容易操控。例如剛戰跑二千米沿途能輕鬆留力，待末段發力便越過對手贏馬。 上季「喜蓮騏星」既能在此賽跑第三，今次以更成熟及良好狀態出戰，負磅並非太重，將是爭勝分子。 馬場浮世繪
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