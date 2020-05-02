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周揚青甜笑歎茶：我好像瘦了

2020-05-02 列印
■周揚青分享與愛犬的合照。
■羅志祥被揭破偷食旗下藝人愷樂。
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　　周揚青日前連環爆前男友羅志祥（小豬）出軌及愛「多人運動」惡行後，昨日於微博其他個人帳戶分享生活照，除了美食亦有她露出甜笑與愛犬的合照，心情看來不錯，她留言道：「今天和朋友吃了個下午茶，當然下面九張沒有一圖是我自己拍的。」不少粉絲帖文慰問及表示掛心，周揚青其後回覆網友說話時則稱「我好像瘦了」。

　　另外，小豬日前被指打算返台完成隔離檢疫期後，舉行道歉記者會，圖挽回跌到谷底的演藝事業，而寶島著名經理人陳孝志日前爆小豬十多年前私下約陳旗下藝人葉安婷不果，陳孝志前日稱收到來電，「接到#羅志祥好友電話，說跟羅志祥15歲就認識多年好友，說羅在台灣很有勢力！」陳孝志其後說，「我從頭到尾沒說我被恐嚇」，並稱其實不知道來電者的用意。圖：網上圖片

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