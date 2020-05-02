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《叔．叔》榮獲編劇會兩大獎

2020-05-02 列印
■（左起）太保和楊曜愷出席頒獎禮領獎。
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　　香港電影編劇家協會昨日頒發2019年度獎項，楊曜愷憑《叔．叔》榮獲推薦劇本及最佳電影角色兩大獎，後者是楊及太保飾演的角色共同奪得，楊曜愷說：「多謝太保哥將阿柏呢個角色演得咁精采。」他亦透露，頒獎嘉賓關錦鵬導演曾為《叔．叔》尋找投資者，「好多謝香港影圈咁多人嘅支持同認同，好感動！」

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