  • 2020年5月2日 星期六
  • 27º
  • 77%
熱門： 黎振燁謝東閔勞動節豬肉修例風波

日報新聞 > 娛樂

劉倩婷代慧妍向巿民送口罩

2020-05-02 列印
■劉倩婷（右二）以慧妍雅集前會長身份將口罩捐給有需要人士。
Previous Next

　　2009年港姐冠軍劉倩婷（Sandy）一向有善心，過去不時隨慧妍雅集進行慈善或探訪工作，有見新冠肺炎疫情肆虐，日前，身為慧妍雅集前會長的她便率領周麗明、唐麗球等，代表慧妍雅集接收由「愛的家 Family Mask」捐贈的20,000個口罩，再把口罩轉贈予匡智會、清潔工人職工會及勿糖協會，與社會同心抗疫。昨日Sandy亦於網上轉發相關帖文，並留言：「大家加油！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd