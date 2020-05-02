日食四餐 谷肥30磅操肌 張振朗攞苦嚟辛挑戰自己

最近張振朗(Owen)因為違泊，食咗碗300幾蚊嘅超貴米線，當事人否認因為為食而被罰：「疫情前日日跟有健身教練資格嘅同事關梓陽(Leo)做exercise操肌，兼且要食埋啲高蛋白質嘅操肌餐單，食到好乏味，o依家健身室關閉晒，計劃不似預期咪可以放肆吓囉。」今年初奪台慶「飛躍進步男藝員」嘅張振朗希望努力操好副Body，仲希望拍啲打得好勁嘅動作片，32歲嘅佢坦言，「呢啲梗係趁後生去做。」



採訪：方騫平



因為「超貴米線」事件，好多人都好關心張振朗，返到公司有唔少同事提醒他記得交罰款，他啼笑皆非，無奈苦笑說：「都怪自己疏忽，今次提醒自己唔好貪方便違泊。其實我唔係為食嘅，平時肚餓先食嘢，嗰日做完商台訪問趕住去龍鼓灘拍戲，諗住快食，點知好快被抄牌，一碗麵要300幾蚊都好心痛，以後會小心啲。」Owen提到因為自己過瘦，所以跟關梓陽做exercise改善體形，其間要配合進食高蛋白質嘅操肌餐單，「最慘係o依家關閉晒健身室，所有嘢都要急煞停，搞到我同gym友朱敏瀚（Brian）失晒方向，進展停滯不前。呢段時間只可以喺屋企盡量keep吓，做吓掌上壓，飲食方面都要小心啲。」



逼自己食嘢最辛苦



「排骨仔」張振朗說目標要操得更加大隻，體形更加結實：「之前操比較乾身，只需食少啲，做多啲運動就可以；但o依家想操得大嚿少少，所以先要食肥少少，然後再加操，要添多一個進程，難度更大，尤其食嘢方面好講究。」Owen又提到做Exercise其間必須一日食足四餐，早上食麥皮加四隻連蛋黃嘅雞蛋，加多塊花生醬麵包。「其實食完經已好飽，下晝做完運動，約四點鐘食第二餐，要食好多飯加手掌咁大塊嘅扒類，再要喺晚上九點前食多兩餐飯，唯有逼自己食鍾意食嘅嘢，好似牛扒，希望食得舒服啲。」



張振朗愈講愈慘，「原來增磅係件幾辛苦嘅事，我會提早半小時起身開工，極速整飯盒帶返工做下午茶同消夜(消夜劇組多數提供雲吞麵或漢堡包)，午飯會要求劇組提供走皮、走汁嘅雞胸飯(午飯多數提供燒味飯)。我由最瘦130磅增至150幾磅喇，但目標仲要增多10幾磅，有啲觀眾見我拍《踩過界2》面口脹晒，喺我ig留言問我點解會咁？話幾乎唔認得我，食得咁辛苦都見有成效㗎。」



告別hehe挑戰打戲



張振朗揚言會排除萬難去改變體形，挑戰自己：「《踩過界2》我唔使除衫，唔使同Show肌嘅王浩信比較，我唔係要做大隻佬，但唔想太瘦，既然keep住呢個狀態經已好幾年，不如試吓新方式，想挑戰另一樣嘢，希望畀啲新嘢觀眾睇吓，開拓更多角色領域。」問到是否年初得獎後要突破自己，唔想再做hehe角色？張振朗強調工作態度一向如是，唔想角色千篇一律，希望每個角色都有新體驗。「可能下次由肥變瘦，再翻肥，有機會嘅話，想拍一套湊住小朋友嘅後生仔角色，我好鍾意小朋友，如果劇中可以做返自己，將真實特質畀觀眾睇吓都幾得意；另外可以拍吓打得好勁嘅動作片，好似陳展鵬《唐人街》咁。」提到佢咁樣係攞苦嚟辛，他坦言，「o依家32歲，呢啲要趁後生去做。」



