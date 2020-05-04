事業為重唔敢冧袁澧林 ﻿楊天宇﻿﻿逆市獲公司續約﻿

新人楊天宇（Angus）入行兩年多，最近在逆巿下獲公司英皇再續約，當然值得開心，他仲好感恩公司給予不少學習和演出機會，更有幸拍住偶像謝霆鋒和惠英紅。講到最想拍題材，25歲的Angus坦言恨拍青春愛情故事，因深明青春有限，更坦承對手是早前傳出緋聞的「文青女神」袁澧林也不錯，但他強調雖然跟女方好夾，但目前事業為重不談感情。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Ritz Lam@Leonardo 3 Hair Corner



服裝：BEAUTY&YOUTH@i.t 場地：英皇駿景酒店



對於未完約便獲續約，Angus興奮說：「一嚟有少少驚訝嘅；二嚟好開心，證明大家鍾意大家嘛！因為呢啲唔係單方面可以發生，肯定係我鍾意公司，公司又feel到我鍾意公司，公司又好似幾鍾意我咁樣先可以發生，呢件事我係覺得幾開心。」



望作品留住青春



Angus入行短短日子，已經有幸在電影《速戰》和《怒火》先後跟偶像惠英紅和謝霆鋒合作，可惜對手戲不算多，他坦承好想有機會再跟兩位前輩合作偷師。不過，講到最恨的工作機會，他竟然話想拍青春劇集或者電影，「人係會老嘅，所以特別想拍，希望留住，入行如果好彩有得拍春青劇或者電影，畀你記錄住人生其中一個階段啦！同埋呢個階段仲好相信初戀或者戀愛嘅。」問Angus是否想透過演戲過拍拖癮？他笑說：「都OK㗎！哈哈！」但問到拍檔搵緋聞女友袁澧林時，他即露出尷尬傻笑，又坦承跟對方有共同打排球興趣，近排都經常有見面，講到兩人合作機會他就話：「係咪佢其實唔緊要，但同佢一齊上過表演堂，一齊做過練習，做演員對方熟啲係會好啲，大家會更加有默契嘛！」不過講到感情事，他強調公司冇唔准拍拖，「公司話只要專一就得，係我自己想專心工作先。」



