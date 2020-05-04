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﻿新地圖一周籌千萬元 影響力驚人

2020-05-04 列印
　　日本組合SMAP的三名前成員香取慎吾、草彅剛及稻垣吾郎，在離開尊尼事務所後，組成新組合新地圖，雖然有指三子被尊尼打壓，較少在電視上露面，但在網上的節目甚受歡迎，昨日他們再為網台主持節目《7.2新的另一窗口》，獲大班名人支持，包括女歌手Kyary Pamyu Pamyu（KPP）、東京都知事小池百合子等。新地圖更為新冠肺炎疫情發起慈善活動「Love Pocket Fund」，於上月27日開設捐款戶口後，到昨日上午已經籌得1.46億日圓（約1,060萬港元）！證明影響力仍然很大。
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