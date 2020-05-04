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﻿《夫妻的世界》收視再創新高

2020-05-04 列印
　　話題韓劇《夫妻的世界》前晚播出第12集，內容突然來個大反轉，女主角金喜愛的前夫朴海俊，捲入一宗兇殺案之後，前妻金喜愛到警署保釋他，其後朴海俊返回金喜愛的家，二人大吵一輪後，突然咀嘴更上牀！雖然劇情跟足原著的英國劇集，但觀眾看後卻到劇集官網留言大鬧，指劇情太誇張！但觀眾邊鬧邊看，該集收視創下24.33%，成為JTBC台最高收視劇集。
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