  • 2020年5月4日 星期一
  • 28º
  • 75%
熱門： 金正恩將軍澳街市汽油彈新冠肺炎零確診

日報新聞 > 娛樂

郭富城周六開籌款網上騷

2020-05-04 列印
■城城的開騷詳情將於今日公佈。資料圖片
Previous Next

　　繼「歌神」許冠傑開網上演唱會後，郭富城將於今周六舉行網上免費演唱會《郭富城鼓舞‧動起來Online Concert 2020》，該演唱會是由《健康‧旦》及郭富城國際關愛慈善基金主辦，為疫情導致零收入的舞蹈員及電影工作者籌款，以及為疫境中的港人送暖打氣。城城將聯同100位舞蹈員演出外，並會以私人名義捐出數十萬元，幫助一班零收入的舞蹈員解燃眉之急！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd