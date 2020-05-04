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向佐心痛母親捱壞多病痛

2020-05-04 列印
■向佐和母親陳嵐齊亮相內地節目。網上圖片
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　　向佐最近與母親陳嵐（向華強太太）參與內地清談節目，暢談母子情，向佐在節目中透露，母親誕下他的弟弟後沒坐月，翌日即回剛起步的電影公司繼續辛勞工作，心痛母親捱壞身體的向佐說：「我跟弟弟長大後，她得了很多嚴重的病，之前腦部有個血泡、賀爾蒙失調，不然她不會（體重）重了很多，然後她子宮也拿掉了，她為了我們三個男人，真的把自己弄得很多病痛。」向佐亦在微博貼上節目的片段，指母親天生樂觀，從不在人前提起這些事。

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