﻿為停工樂手籌錢 歌手冇反應 周啟生狂呻：真係好契弟

繼早前許冠傑開Show為香港人打氣後，郭富城亦宣佈於5月9日舉行抗疫慈善騷，為受疫情影響的舞蹈員及電影界同業籌款。夾Band出身的音樂人周啟生眼見夜場及演唱會等喺疫情下要關閉及停開，多年嚟跟他合作無間嘅職業樂師，全部手停口停，周啟生即發起「愛港@你+我」網上音樂會幫等錢開飯嘅職業樂師搵救命錢，但好多和樂師唇齒相依嘅歌手們對音樂會反應冷淡，有歌手更對邀請訊息已讀不回，周啟生慨歎世態炎涼，更指歌手們：「愈發財愈唔立品，唉，真係好契弟。」



周啟生是顧家輝入室愛徒，縱橫樂壇46年，跟好多殿堂級歌星如已故張國榮、陳百強、鄧麗君，還有徐小鳳、許冠傑及林子祥等合作。他解釋今次力撐音樂界，全因覺得幾十年嚟自己算係個幸運兒，可以靠音樂賺到錢養家：「我唔算發達，只係過住啲開心同簡單生活，亦都唔敢同人比較邊個巴閉，愈巴閉愈忘恩負義，我唔想做嗰啲人，我覺得要回餽社會。」



倒貼力撐絕境樂手



所以周啟生決定喺6月1日，即他59歲生日當天，舉行「愛港@你+我」網上籌款音樂會，目標籌得愈多愈好：「最怕欲加之罪，必須講清楚，呢個唔係叫音樂會，係救命行動，所有救命錢會全數派晒出去，我一毫子都唔會賺，甚至會貼錢出嚟，因為所有使費由我獨力承擔，希望每位樂師能夠派到5000蚊應急，等佢哋撐住先，捱到政府派嗰一萬蚊。」周啟生愈講愈嬲，「喺限聚令下開唔到Show，政府幫唔到呢班音樂人。佢哋等錢生活、交租真係好慘，成個人灰晒，以我為例都係冇嘢撈，原先去年11月搞3場演唱會，最後改到3月，家陣仲遙遙無期。」



Candy阿Paul有義氣



不過在籌備過程中，周啟生都好受氣：「我日日好似收陀地咁狂打電話，聯絡生意朋友、fans、歌手、唱片公司老闆、演唱會搞手、電視台高層等。但好難堪同諷刺，因為同樂師關係密切嘅歌手反應好冷淡，唉，無言，只得盧巧音同黃貫中（Paul）有回音，仲捐咗筆過萬嘅可觀金額！」周啟生坦言睇唔過眼：「樂手永遠同歌手伴奏，咁多年立下唔少汗馬功勞，喺呢班朋友最需要幫助嘅時候，共事嘅人竟然唔願出手！佢哋寧願參加Lady GaGa籌款show，幫美國同世衛籌款，『斗零』都冇擺喺香港度！好彩仲有啲好心人，包括黃百鳴、契爺胡楓、環球唱片董事總經理黃劍濤（Duncan）、環星娛樂老闆張國林、黃龍德會計師事務所出錢撐，而陳龍華做義務監製及拍攝。」



我愛香港唔會放棄



另外，周啟生又不吐不快：「聯絡過程中有啲行內人只係畀手瓜emoji我，叫我加油，避開實際行動；亦有人問長問短：『單嘢仲有邊個嘉賓？喺邊度做？』喂，唔係搞國慶回歸騷呀，係嗌救命行動，佢enjoy演出件事多過救人。甚至有人會反問我：『係咪send錯訊息？』亦有直接回答：『無興趣』，而唔覆嘅更非常多，真係好契弟！而我堅持，就算天塌下來，竭盡了力氣，We love Hong Kong，你我從未放棄。」



採訪：方騫平