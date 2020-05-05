木村Stay home瞌眼瞓 ﻿心美光希﻿﻿忙做運動晒靚腰﻿

木村拓哉兩女心美及光希先後出道做模特兒，家庭生活一向低調的木村變得相當積極在網上亮相，他近日為兩女拍家中健身片段，豪宅的健身室同告曝光，有傳木村一家有機會齊拍攝旅遊節目。圖：網上圖片



現年17歲的木村光希（Koki），兩年前出道做模特兒備受矚目，今年光希的19歲姊姊心美（Cocomi）亦出道當女模，兩姊妹經常見報，社交網亦備受關注。新冠肺炎近日仍在日本肆虐，當地政府呼籲民眾盡量不要外出。



心美和光希兩姊妹昨日公開多條在家中做健身運動的片段，獲不少網民按讚支持，光希亦加上「stay home」字樣。



心美和光希在片段中穿上露腰健身裝，大晒Fit爆身材，心美着妹妹當她的教練，又大呻健身很辛苦，並指一直有做運動的妹妹，表現比起不常做運動的自己差很遠！心美片段中明顯相當索氣，光希以英文留言稱，片段由其父拍攝，有網民就覺得他們的家中有健身室，定是超級豪宅！木村近日則不停上載在家和狗狗玩耍的片段，昨日就分享抱着狗狗打瞌睡的搞笑相片！有傳某電視台打算邀請木村一家在疫情過後拍攝旅遊節目，但亦有網民認為木村一家不停現身，令人厭倦！



宇多田光倫敦Stay home



另外，木村所屬的尊尼事務所，昨日宣佈再捐出一批約值2400萬港元的醫療物資抗疫，並由嵐（Arashi）成員相葉雅紀做代表，到成田機場接收該批物資。而近年長期居倫敦的宇多田光，前晚於當地在社交網開直播，她說與4歲兒子均留在家中避疫，兒子最愛看卡通片《The Octonauts》，她更扮片中的企鵝等動物o氹兒子開心呢！







