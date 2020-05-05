尊尼特普好友爆料揭安柏用指甲油扮鼻血

尊尼特普（Johnny Depp）就前妻、《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）指他曾向她家暴，控告她誹謗，兩人的錄音對話早前被公開，安柏承認有對尊尼動粗，曾向他丟花瓶和平底鑊等，上月再有錄音外洩，內容為兩人於2015年在澳洲豪宅起初口角兼動手，有人報警指安柏被襲擊，錄音中更有醫生驚呼︰「我找不到斷指！」相信是安柏向尊尼擲酒瓶時碎片割斷他的手指。



尊尼的好友Josh Richman近日爆料數臭安柏，他憶述15年安柏與尊尼婚前吵架，安柏走入洗手間，出來時拿着染血紙巾，並稱尊尼令她流鼻血！Josh查看紙巾，發現紙巾上的是紅色指甲油，Josh仍保存該張紙巾。此外，安柏前日在網上公開母親Paige Heard的死訊，並分享母女的合照，她留言︰「母親的離開讓我感到心碎和傷心欲絕。」



圖：網上圖片



