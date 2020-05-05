貼近夾竹桃疑中毒 馮盈盈已無大礙

馮盈盈及黎諾懿昨日出席「big big shop感謝祭」記者會，日前馮盈盈和戴祖儀在路旁貼近夾竹桃影相後，疑中毒頭暈及作嘔，盈盈說已無大礙，很多朋友關心令她感到溫暖。問到與緋聞男友鄭衍峰可有發展機會？盈盈表示感情事抱開放態度，但感覺不到對方追求，有網民擔心她說話太大聲，感情沒有着落，現時已努力改變形象！



黎諾懿日前與太太撐枱腳吃日本菜，撇甩兒子「小春雞」為太太慶祝生日，食店的老闆娘是太太的中學同學，難得敍舊他也飲醉了。大部份薪金已給太太的黎諾懿沒有送禮物，笑言送個女給太太，亦希望疫情盡快過去努力「造人」！黎諾懿說醉後瞓醒光脫脫睡在沙發，身上有條毛巾，起身時見到家傭去放狗！問到有否被睇蝕？他笑言大家是成年人，讓對方見識甚麼是「好嘢」。



