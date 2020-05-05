楊怡抱「小珍珠」宣佈派薑醋

現年40歲的楊怡，上月為老公羅仲謙誕下B女「小珍珠」，剖腹生產的她仍在坐月，昨日就抱住B女現身個人社交網表示，「初為人母，真係好多嘢都唔識，過咗十二朝，原來可以派薑醋啦。」為了有精神照顧「小珍珠」，楊怡亦準備好健康食品進補，相中的她一臉幸福，懷中的「小珍珠」就似睡着了。楊怡又笑言，親友們可以「一齊呷呷醋」呢！



