姜濤：很感謝批評我的人

DJ麻利日前在社交網站撰文討論廣東話正音及咬字問題，有姜濤的Fans對號入座，紛紛留言「護濤」，麻利再出文澄清並非指姜濤。姜濤昨日凌晨在社交網的限時動態表示：「我不會給自己找任何的理由和藉口，謝謝你們給的意見，也很感謝所有批評我的人，是你們讓我更加了解自己的不足，我會努力改進的。」



MIRROR的經理人花姐亦在社交網分享貼上組合照片，她說：「MIRROR呢年半都好努力，不停進修練習，希望有一日，得到大家肯定同支持，雖然佢哋有時會做得唔夠好，但係佢哋唔會賴人，唔會搵藉口，勇敢面對自己嘅不足，希望下次會做得更好。」



