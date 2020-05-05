傳擬踢走愷樂自保 羅志祥留後路復出

寶島藝人羅志祥（小豬），日前被內地網紅、舊愛周揚青踢爆劈腿旗下藝人愷樂，以及與「兄弟們」約不同女生玩「多人運動」後，被冠以「世紀賤男」惡名形象盡毀，遭代言品牌棄用外，更被飛出兩個內地綜藝節目。早前盛傳小豬在內地完成檢疫隔離期後回台灣舉行道歉記者會，昨日有消息指他原定於今日在深圳或上海開直播記者會，但因準備不足而順延至本月內舉行。



有傳小豬除了會公開道歉外，更會學陳冠希當年宣佈「無限期」停工，預留「復出」後路，甚至會跟「小三」愷樂解約「自保」。小豬被指選在內地開記者會，是希望挽留當地粉絲外，亦希望日後能繼續在內地搵錢，未能成功的話就宣佈退出內地娛圈，返回寶島繼續主持成名節目《娛樂百分百》。圖：網上圖片



